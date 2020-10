Mainstream-Medien? Mahlstrom Social Media!

Österreich fehlt eine Diskussion, wie sie in Deutschland tobt. Dort hat die "Süddeutsche" (SZ) einen bösen Text über Pianist Igor Levit veröffentlicht. Es folgte ein via Twitter orchestrierter Proteststurm - Antisemitismus-Vorwurf inklusive. Das führte zur Entschuldigung der SZ. Nun hagelt es im Blätterwald den Vorwurf vom Bärendienst an der Meinungsfreiheit.

Die Gegner in diesem Konflikt vertreten journalistische Institutionen, die von Populisten als Mainstream-Medien gebrandmarkt und von Extremisten als Lügenpresse verleumdet werden. Wie irreal solche Behauptungen sind, zeigt beispielhaft ...