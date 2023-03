Der Klebe-Friede

Salzburgs Bürgermeister wirft den Klima-Klebern Geltungsdrang vor. Man könnte auch eine Einigung mit ihnen erzielen - so geschehen in Hannover.

Ihr hört auf mit dem Kleben und wir tun was gegen den Klimawandel. So einfach könnte die Lösung in der Debatte um Klima-Kleber, Staus und Strafen aussehen. Und so wurde das auch gemacht, nämlich in Hannover. Dort handelte Oberbürgermeister Belit Onay mit der Letzten Generation einen Pakt aus: Ich unterstütze eure Ziele, die Wiedereinführung des Neun-Euro-Tickets, ein Tempolimit auf Autobahnen, einen Bürgerrat zur klimapolitischen Entscheidungsfindung. Dafür hört ihr mit der Kleberei auf. Onay hat einen Brief an den Bundestag geschrieben. ...