Ein starkes Instrument

Warum die geplante Abgabe für klimaschädlich hergestellte Waren ein wahrer Segen für Europa wäre.

Was tun, wenn in Europa die Emissionen sinken, anderswo aber nicht?

Um genauer zu sein: Was tun, wenn in Europa die Emissionen deswegen sinken, weil es immer teurer wird, Treibhausgase in die Luft zu jagen, anderswo aber nicht?

Das nennt man gemeinhin Wettbewerbsnachteil. Die Wirtschaft in China oder sonst wo könnte billiger, weil klimafeindlich produzieren.

Das Argument hat etwas Absurdes. Als ob es nicht nur eine Erde mit einem Klima gäbe.

Aber ...