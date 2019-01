Wenn das Wort auch nur fällt, gerät Deutschland in Wallung.

"Das ist ein wenig so, wie wenn sie mit Amerikanern über das Recht, Waffen zu tragen, diskutieren." Cem Özdemir, Ex-Chef der deutschen Grünen, hat Recht. Wenn in Deutschland das Wort Tempolimit auf Autobahnen auch nur fällt, gerät die Nation, oder besser: ihre Vertreter, in helle Aufregung.