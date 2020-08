Wo die SPÖ noch das Sagen hat

Der nächste Wiener Bürgermeister wird heißen wie der jetzige, nämlich Michael Ludwig. Davon abgesehen sind einige Fragen offen. Die erste Wahl seit Ausbruch der Coronakrise ist spannender, als es der lahme Wahlkampf erwarten lässt.



Kollers Klartext SN

War da was? Ach ja, Wien wählt, auch wenn dieses Ereignis bisher noch keinerlei politische Vorbeben ausgelöst hat, am 11. Oktober seinen hundertköpfigen Gemeinderat, der gleichzeitig sein Landtag ist. Da an diesem herbstlichen Sonntag immerhin 1,13 Millionen Wahlberechtigte zur Stimmabgabe ...