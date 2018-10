Als die Russen im Pinzgau das Meer suchten

Wenn ich nur aufhören könnt'! Kann ich aber nicht. Weil zur Geschichte von "Mary Alp on the Stony Sea" gibt es auch eine russische Variante.

Punkt eins: Wer hat noch nicht, oder wer will vielleicht noch einmal? Es sind nämlich weitere Kühlschrankmagneten aufgetaucht. Und zwar mit der mittlerweile scheint's legendären Buchstabenkombination "Mary Alp on the Stony Sea".

Die Kolleginnen und Kollegen im Marketing haben Nachschub parat - unter marketing@sn.at (Kollegin Stefanie Meinecke). Danke, Stefanie!