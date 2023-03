Der "Volkskanzler" und die Höhenluft im Glemmtal

Ja, vielleicht lag es nur daran. An der Höhenluft. Denn Herr Kickl, Anführer der FPÖ, meinte neben manch anderem bei einer Pressekonferenz in Hinterglemm - das liegt 1003 Meter über dem Meeresspiegel - er strebe an, "Volkskanzler" werden. Was für ein Begriff. Irritiert es wirklich nur mich? Aus anderem Munde in dieser Runde war der Begriff "fanatischen Klimakommunismus" zu vernehmen.

Verwunderliche Zitate aus dem Glemmtal kamen schon früher. Vom "Blauen" Ex-Landeschef Karl Schnell. Er hatte den damaligen Präsidenten ...