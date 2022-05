Die Vollbremsung und das "Late-Night-Maibaumaufstellen"

Znaxt I brake very hard during driving my car. Neulich sah ich mich beim Fahren mit meinem Auto veranlasst, stark abzubremsen. It was echt quietsching very loud. Tschuidigns!

Es war on the way to my work, auf der Fahrt in die Arbeit nach Salt Castle, also nach Salzburg.

Plötzlich schien irgendwos a wench ondascht/something seems different. Jedenfois ondaschta wia vorher.

Und zwar auf diesem hölzernen Neubau in Sonkt Moschta/Saint Martin/St. Martin bei Lofer namens "Sun Wood".

But Henry, the old eagle eye (Heinz, das alte Adlerauge), hat es gesehen. Ich schrieb ja schon einmal über besagte Tafel.

Jetzt steht da ...