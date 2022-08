Ein Gletscher im Koma

Diese speziellen Fotografien von Christine Schweinöster bleiben im Gedächtnis. Wohl jedem. Vergangene Woche waren sie in den SN zu sehen. Sie zeigten den Gletscher des Kitzsteinhorns im Koma. Es war wie ein Stich ins Herz, diesen erhabenen, prägenden Berg in so einem Zustand zu sehen.

Viele Jahre war das Kitz ja auch eine Art Friedensprojekt. Auf der einen Bank im Schnee arabische Touristen. Daneben orthodoxe jüdische Gäste, die ihre Ferien im Glemmtal verbrachten. Daheim im Krieg gegeneinander, hatten ...