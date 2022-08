Eine Verkehrslösung gibt es ja längst

Die Misere rund um verstopfte Straßen führte zu kreativen Konzepten.

Jahr und Tag wird darum gerungen. Vor allem in der Stadt. Aber auch in den Landgemeinden. Nämlich, den Verkehr in geordnete Bahnen zu lenken. Manche Konzepte klingen interessant. Eine dauerhafte Lösung ergab sich nie. Dabei existiert ein genialer Plan. Schon seit 1937. Erdacht und unterbreitet hat ihn das bayerische Original Karl Valentin. Auch an dieser Stelle wurde bereits darauf verwiesen. Ergebnislos, wie der Dauerstau zeigt.

Darum noch einmal in aller Kürze: Der Münchner Stadtverwaltung schlug Valentin damals vor: ...