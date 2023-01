Es ist allerhöchste Zeit für den Klimawandel

Es gibt Dinge, die kann man kaum erwarten. Geht es Ihnen manchmal auch so? Ich zum Beispiel freue mich sehr darauf, wenn er endlich mit aller Konsequenz eingetreten ist - der Klimawandel. Also, sich die Klimaerwärmung mit ihren Folgen so richtig breit gemacht hat. Nicht nur bei uns. Damit nur ja keine Missverständnisse entstehen: Diese Vorfreude bezieht sich auf das politische Klima. Auf den konstruktiven politischen Diskurs, das Miteinander. Das ist, wie oft zelebriert wird, geprägt von gegenseitiger Missachtung. Forderungen ...