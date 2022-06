Gebirgsdialoge: "Heast mi du? - Naa! - I di a nit!"

Man trifft sich. Man winkt sich zu. Man freut sich. Aber reden? Schwierig. Deshalb warten. Warum? Es ist zu laut. Mitten im Grünen nix wie Lärm. Also Geduld, bis der Tross vorübergezogen ist. Da entstehen Dialoge wie dieser: "Heast mi du? - Naa! - I di a nit!" Nun, plötzliches Ohrensausen gehört für "Bereiste" in diesem (schönen) Land zur Tagesordnung. Denn der Gratis-Tinnitus ist auch heuer Teil des heimischen Erfolgsprojekts namens "grüner Tourismus". Mit dieser Qualitätsmarke tritt Salzburg mutig an ...