Höre ich "Fußball-WM", bekomme ich einen Katarrh

Heute ist der Tag der Tage.

Konkret: Der des Fußballs!

Rein zahlentechnisch. Denn

wir schreiben den 22. 11. 2022.

Und in Katar wird Fußball-WM gespielt. Pro Mannschaft mit elf Spielern. Ergibt in Summe bei zwei Mannschaften 22. Und das im Jahre 2022. Ein klarer Hinweis darauf, dass in Katar alles richtig gemacht wurde.

Ein Zeichen von ganz oben!

Aber: Höre ich "Fußball-WM in Katar" bekomme ich einen Katarrh! Denn, dass bis Dezember in der Wüste eine WM zelebriert wird, erscheint ein bissl Ballaballa. Während bei uns Skispringen vorverlegt werden, auf Matten und im Grünen stattfinden, weil sich sonst TV- Übertragungszeiten nicht ausgehen.

Aber das Beste kommt erst. Nämlich 2029. Dann wird Saudi-Arabien die asiatischen Winterspiele 2029 ausrichten. Echt woa! Ja, das stimmt.

Das asiatische Olympia-Komitee hat diese Winterspiele bei seiner Sitzung im bekannten Wintersportort Phnom Penh (Kambodscha) vergeben. Jetzt verstehe ich ja erst, warum seit Jahren so viele Araber bei uns in Zell am See (Sellamsi) urlauben. Die wollen sich schlau machen! Warum? Weil diese Winterspiele sollen ganz neue Maßstäbe setzen. Sie finden in einem Skigebiet statt, das mitten in der Wüste liegt. Klingt völlig logisch. Gebaut wurde es noch nicht. Aber in der gebirgigen Gegend von Trojena - so heißt das neue Saalbach - passiert Großes. Do riascht sie oiohond in naxta Zeit! Da tut sich einiges demnächst. Die Gegend um Trojena ist Teil einer futuristischen Planstadt. Die heißt Neom. Und sie soll sich über 170 Kilometer am Roten Meeres erstrecken.

Bis zu 500 Milliarden Dollar investieren die Saudis, um unter anderem den Winter in die Wüste zu transferieren.

Denken Sie daran, wenn sie das nächste Mal tanken! Sie tanken für einen guten Zweck! Also tanken Sie bitte voll!

Alle Schnee-Wettbewerbe dieser Winterspiele werden auf Kunstschnee ausgetragen. Die Energie soll zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen stammen. Zu klären gilt nur, wo das Wasser für die Schneekanonen herkommt. Es gibt fast keines dort. Aber die schaffen das! Und wir könnten ja a bissl Wasser von uns dorthin exportieren . . .

Übrigens: Warum Salzburg nie Olympische Winterspiele bekam ist mir jetzt klar: Wir haben zu wenige Wüsten bei uns!