Jens & seine Bitte um "Kaasbressknädl"

Über den herben Charme der Gebirgler und Tiere, die einmal bei uns lebten.

Es is a gonz Boisei her. Also: Es war einmal - und liegt schon einige Zeit zurück. Wir reihten uns am Tresen einer Skihütte ein. Selbstbedienung war angesagt. Und wir baten: "Kaasbressknädl bittschee. In da Suppn." Prompt war das Gewünschte am Tablett. Hinter uns in der Reihe wartete ein jüngerer Mann. Vermutlich hieß er Jens. Er sprach den Herrn in Lederhosen, der hinter dem Tresen waltete, an. Sagte: "Ach! Das hätte ich auch gern." Der Sinn stand ihm also nach ...