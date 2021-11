Kulinarische Gebirgsdialoge unter Nackten

Von Marmelade auf dem Käsebrot und der Spaltung der Gesellschaft.

Kälte erfordert Wärme. Als Gegenmittel. Also ab in die Sauna. Nach langer Zeit wieder einmal. Fein war er, der erste Aufguss. Man(n) wird genügsam in kargen Tagen.

Dann, an der kleinen Bar das übliche: "Wos sogga?" - ein mir wohlbekannter Herr stellt diese Frage an einen ebenfalls bestens Bekannten. In der Mitte platziert sitzt eine Dame und hört zu. Alle übrigens 3G-konform. Genesen. Geimpft. Geduscht.

"I vasteh de oi nit! De homm echt oi so an ...