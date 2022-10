Pardon, aber ich bin ein Feministerer aus Überzeugung!

Hoppala! Wahrscheinlich ist mir da in der Überschrift ein großer Fehler passiert. Wahrscheinlich heißt es nur "Ich bin ein Feminist." Aber man(n) kennt sich ja nicht mehr aus beim Gendern.

Was ist jetzt falsch und was ist jetzt richtig?

Dringend angebracht und klüger wäre es meiner Meinung nach, Frauen gleich wie Männer zu bezahlen und ihre Rechte auf allen Ebenen mit denen der Männer gleichzustellen. Oder?

Ich weiß, was ich schreibe und fühle mich privilegiert. Habe eine wunderbare Frau, zwei großartige Töchter, bin im Beruf überwiegend von Mitarbeiterinnen umgeben, die klug, verlässlich und humorvoll sind.

Deshalb plagt mich diese Jahreszeit. Auch, wenn sie noch so schön ist. Auch, wenn die tiefer stehende Sonne die Landschaft in besonderer Weise verzaubert. Auch, wenn das verfärbte Laub der Bäume magisch ist.

Aber permanent schwirrt da dieses Unwort herum. Diskriminierend, beleidigend und diffamierend! Nämlich der Begriff "Altweibersommer." Er wird ohne Bedenken in fast allen Meldungen zum Wetter verwendet.

Und das in einer Gesellschaft, die sonst bei einem fehlenden Binnen-I hyperventiliert.

Ist es nicht möglich, den späten Sommer einfach Spätsommer zu nennen? Wenn nicht, plädiere ich dafür, regnerische Sommer zum Ausgleich künftig "Oida-Graudara-Summa" zu nennen. Wären Sie einverstanden?