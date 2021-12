Rettet das Christkind, weil Santa ist nicht klimaneutral!

Freunde dieser Kolumne wissen: Die Präsidentin der EU-Kommission, Frau Ursula von der Leyen, die immer so schön "inglish speeks", also die immer so schön Englisch spricht, sagte: Der Ausstoß von Methangas

solle bis 2030 um mindestens 30 Prozent gesenkt werden. Und: Als Wiederkäuer würden Rinder, Schafe und Ziegen bei der Verdauung große Mengen des Klimakillers Methan produzieren und ausstoßen. Das gehöre dringend geändert.

Da kommt nun Santa Claus in Spiel. Wir alle kennen diesen übergewichtigen, sich offenbar völlig ...