Stille herrscht keine. Selbst am allerstillsten Ort nicht . . .

Der erste Gedanke war: Am End' ist' ja wieder nur wegen dem Wolf. So eine Abwehrmaßnahme halt. Die Rede ist von einem Dieselaggregat an einem der schönsten Plätze Salzburgs.

Es verhält sich so wie beim Schwammerlsuchen. Die besten Plätze sollte man nicht verraten. Gleiches gilt für schöne Ausflugsziele. Die sind dann zwar auch weiterhin schön - aber womöglich und vor allen Dingen bald ganz schön überlaufen. Also bleibt es bitte unter uns. Sie sagen es auch bestimmt nicht weiter. Geheime Geheimhaltung quasi! Aber am und rund um den Hintersee in Mittersill ist es traumhaft schön. Und es wird immer schenner, pardon: Es wird immer schöner mit jedem Mal dort ...