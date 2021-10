Ein Lokalpatriot mag, wo er herkommt. Er mag die Gegend, er mag die Menschen, die dort leben. Und er ergreift Partei dafür. Ist kritisch. Mischt sich ein.

Die Grenze bildet für ihn sinnbildlich nicht "da Gaschtlzau", also der Zaun rund um den eigenen Garten. Diese recht enge Betrachtung der Welt bleibt anderen vorbehalten.

Und weil entan Gaschtlzau oiwei wos los is, weil sich also in der Welt draußen immer etwas tut, bleibt der Lokalpatriot natürlich offen ...