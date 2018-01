Was Seilbahner wirklich lieben?

Was Sie hier erblicken, dürfte vermutlich zum Lieblingsbild aller Seilbahner werden. Denn die sind garantiert gerührt beim Anblick eingeschneiter Schneekanonen.

Ein Land, zwei Welten: Im Norden, also im Großraum Salzburg, herrscht fast Frühling. Vermutlich werden schon Rasenmäher zum Service gebracht. Im Süden, in den Skigebieten aber, ist Winter. So einer, wie es ihn schon Jahre nicht mehr gab. Das ist großartig! Nicht garteln im Jänner, sondern Schnee fräsen, schaufeln, Splitt streuen und sich freuen ist angesagt.