Afghanistan ist auch ein Fingerzeig zum Auftrag des ORF

Der Fall von Kabul bringt hohe Einschaltquoten. Auch Privat-TV punktet und schickt dadurch ein Signal an die ORF-Senderflotte.

Der Montag nach Mariä Himmelfahrt bzw. Ferragosto wirkt in TV-Quoten eindeutig. 1,1 Millionen Seher für die "Zeit im Bild 1", 815.000 für die "ZiB 2" und dazwischen mit 681.000 noch die höchste Zuschauerzahl für eine(n) Grüne(n) in 40 Jahren "Sommergespräche". Vizekanzler Werner Kogler und der aktuelle Dienst des ORF konnten zufrieden sein, seine Unterhaltungsabteilung auch: "Liebesg'schichten und Heiratssachen" war mit 861.000 der unangefochtene Hit am Hauptabend.

Der Fernsehmontag zum Fall von Kabul lässt sich aber auch anders lesen: ...