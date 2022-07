Das national unangefochtene Ö3 zeigt regional Verwundbarkeit

Die ORF-Senderflotte bleibt auf dem Radiomarkt in Summe dominant. Doch ihr Zugpferd gerät immer mehr unter Reformdruck.

Ausgerechnet eine Meldung in eigener Sache erklärt viel über den Unterschied zwischen Österreichs wichtigsten Nachrichtensendungen. In der "ZiB 1" hieß es am Donnerstag noch: "Die ORF-Radios bleiben unangefochtener Marktführer." Die "ZiB 2" hingegen verkündete dann schaumgebremster: "Die ORF-Radios verlieren Marktanteile, bleiben aber unangefochtener Marktführer."

Beides ist richtig, aber eher Eigenwerbung als dem Sachverständnis dienlich. Der ORF-Hörfunk hat laut jüngstem Radiotest 69 Prozent Marktanteil bei den über Zehnjährigen und 56 Prozent in der besonders umkämpften Altersgruppe von 14 bis ...