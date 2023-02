Die Ankündigung vom Ende der Papierzeitungen ist verfrüht

Springer-Chef Mathias Döpfner sagt gedruckte Zeitungen tot. Doch Print- produkte sind noch stärker als ihre digitalen Erben.

Seit einem Dutzend Jahren zirkuliert eine Weltkarte des Zeitungssterbens im Internet. Sie zeigt, in welchem Jahr in welchem Staat die Tagblätter in gedruckter Form unbedeutend werden. In den USA wäre das demnach 2017 der Fall gewesen. Die "New York Times" hat jedoch heute noch 750.000 Papierabonnenten. Das ist zwar nur ein Bruchteil der 9,3 Millionen bezahlten Digitalabos, aber nicht unwesentlich. Denn ein Printkäufer bringt dem Unternehmen mehr als ein Onlinekunde.

Die national differenzierte Todesliste für Printmedien stammt von ...