Die Nachrichtenquellen kämpfen um ihre prinzipielle Nutzung

Die Verdrängung von linearem Fernsehen und papierenen Zeitungen ist das kleinere Problem als die Verweigerung von Information.

Wenn Mitte Juni der "Digital News Report" (DNR) 2023 den Reigen der großen Medien-Jahresstudien beendet, beinhaltet das mehr als nur eine weitere Standortbestimmung für die Branche. Die von der Kommunikationswissenschaft an der Uni Salzburg geleitete Studie ist Teil eines an der Universität Oxford koordinierten Vergleichs von zuletzt 46 Staaten auf allen Kontinenten. Österreich fällt seit dem ersten Länder-Report 2016 durch Unterschiede bis Einmaligkeit auf. Da aber selbst die größten Chauvinisten nicht glauben, dass die Welt sich an uns orientiert, sondern ...