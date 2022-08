E-Paper sind auch digitale Werbung für das Prinzip Zeitung

Stabile Auflagen erklären sich inklusive E-Paper. Die Papierverbreitung sinkt. Das richtige Tempo des Wandels ist aber eine Streitfrage.

Exakt 61 Minuten nach Veröffentlichung der Zeitungsauflagen (ÖAK 22/1) verkündete das Medienhaus der Familie Fellner das Ende seiner Sonntagsgazette "Österreich". Das verwundert vorerst. Denn im Gegensatz zu 17.000 von Montag bis Samstag beträgt die "verkaufte Auflage" am siebten Tag 356.000 Papier-Exemplare. Erst einige Zeilen höher steht des Rätsels Lösung: 355.000 entsprechen der Kategorie "SB Sonntag". SB wie Selbstbedienung. Was in Österreich höflich "Entnahmetasche" heißt, nennen sie in Deutschland treffend "Klaubeutel".

Die Episode ist bemerkenswert, weil die Fellners per ...