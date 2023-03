Kernauftrag im Spartensender: Symptom einer Fehlentwicklung

ORF III ist ein guter Ausweis des öffentlich-rechtlichen Auftrags. Der klare Kurs des Beiboots ist ein Wegweiser für das Flaggschiff ORF 1.

Die Abkürzung ÖRR ist hierzulande weniger geläufig als in Deutschland. Doch der derart bezeichnete öffentlich-rechtliche Rundfunk spielt für Österreich eine wichtigere Rolle. Als Identifikationsstifter und Kulturträger gegenüber dem zehn Mal so bevölkerungsreichen Nachbarn gleicher Sprache wirkt er unverzichtbar. So hat die Existenzberechtigung des ÖRR einst Generalintendant Gerd Bacher definiert.

Folgerichtig nimmt sein fünfter Nachfolger Roland Weißmann ORF III vom 320 Millionen Euro schweren Sparpaket aus, das unter dem Diktat der Medienpolitik zu schnüren ist. Denn der Kultur- und ...