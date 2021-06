Polarisierung bringt Profit, aber gefährdet das größere Ganze

In Österreich fühlen sich markant Rechte erst leicht unterrepräsentiert. In den USA hat ihre Ausgrenzung durch Medien fatale Folgen.

Die Hauptbotschaft des Digital News Report (DNR) 2021 lautet: Seit Corona ist das Vertrauen in Nachrichten gewachsen wie nie zuvor. Die globale Studie mit dem von der Universität Salzburg erstellten Austro-Kapitel enthält zudem klare Signale, wohin die Reise von Medien und Politik in Österreich gehen soll. Denn ausgerechnet bei den ausgeprägt Linken wie den markant Rechten ist das Vertrauen am stärksten gestiegen. Es liegt insgesamt bei 46 Prozent. Das ist mehr als im Schnitt aller 46 untersuchten Staaten. Finnland führt ...