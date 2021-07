Qualität ist oft ein Vorbote für Quote: Puls 4 erhöht Druck auf ORF

Konkurrenz belebt: Die Sommergespräche auf Puls 4 erhöhen den Druck auf den ORF. Nicht wegen der Quote, sondern wegen der Qualität.

Montag ist die EURO vorbei und die wohl höchste Einschaltquote des Jahres für ORF 1 bekannt. Am Abend danach gibt es einen Elfmeter für Puls 4 vor einem Bruchteil des Publikums. Manuela Raidl führt ihr zweites Sommergespräch mit Pamela Rendi-Wagner. Aktuelle Brisanz erhält der Talk durch den Termin: Am 12. Juli endet die von Sebastian Kurz am 3. April ausgerufene Frist, dass "in den nächsten 100 Tagen jedem, der sich impfen lassen möchte, zumindest die erste Impfung" angeboten werde. Das ...