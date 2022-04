Stiftungsrat neu: Sieben Vorschläge für eine andere ORF-Aufsicht

Die ORF-Aufsicht bildet sich neu. Der Modus dafür ist ihre Schwäche. Sie benötigt viel mehr Parteiferne und internationale Expertise.

Am 5. Mai konstituiert sich der neue Publikumsrat des ORF. 17 Mitglieder hat das Bundeskanzleramt aus Vorschlägen der Zivilgesellschaft ausgewählt. Kammern, Kirchen, Parteiakademien u. a. konnten 13 weitere direkt entsenden. Für die Koalition entsteht so die komfortable Situation, auch die sechs Vertreter des Publikumsrats im Stiftungsrat zu bestimmen. Dieses mächtigste Gremium im öffentlich-rechtlichen Medienhaus, die Aufsicht des ORF, tagt am 19. Mai erstmals in neuer Besetzung. Auch die Nominierten von Regierung (9), Ländern (9), Parteien (6) und Betriebsrat (5) sind ...