Substanzloser Austausch und Entscheidung hinter den Kulissen

Während die Branche palavert, lässt ORF-Chef Weißmann mit der "Halbierung von ORF.at" eine Bombe platzen.

Vom VÖP-Heurigen über Medientage, Servus-Abend und ORF-Programmpräsentation bis zur Tagung für Lokaljournalismus: So geballt tauscht sich die Medienbranche nur selten aus. Der Fachmann staunte beim Verband der Privatsender (VÖP) über das einträchtige Beisammensein von Kanzler Karl Nehammer und Ministerin Susanne Raab mit den Senderchefs Markus Breitenecker, Roland Weißmann und am Rande sogar Ferdinand Wegscheider. Der Laie wunderte sich beim Servus-Empfang, dass sogar Puls-4- und ORF-Spitze den Außenseitern die Ehre gaben - so wie Wegscheider umgekehrt der öffentlich-rechtlichen Leistungsschau beim Hauptquartier ...