Wer einen Vogel hat, muss ihn zwitschern lassen

Der Ruf von Twitter ist seit Donald Trump lädiert. Doch demokratiepolitisch ist es die wichtigste Social- Media-Plattform. Noch.

Elon Musk hat einen Vogel. Dieses Wortspiel liegt nicht nur aufgrund des Logos von Twitter nahe, seit der Kurznachrichtendienst dem reichsten Menschen der Welt gehört. Sein Eigentümer verhält sich auch entsprechend. Von Massenentlassungen bis zum Brechen aller Regeln bastelt er an einer Welt, wie sie ihm gefällt. Das verunsichert viele der global mehr als 200 Millionen täglich aktiven Nutzer. In Österreich beträgt seine Tagesreichweite zirka fünf Prozent der Bevölkerung. Twitter ist also nicht annähernd so populär wie Facebook, Instagram, YouTube ...