Wer Facebook und Google bändigt, stärkt Demokratie

Die angeblich stillste Zeit des Jahres bereitet Facebook, Google & Co. den heißesten Tanz ihrer Geschichte. Das liegt an einer späten Rückbesinnung von demokratischer Politik auf ihren Vorrang zur gesellschaftlichen Gestaltung.

Der Reihe nach: Am Dienstag hat Australiens Regierung ihre Pläne vollendet, Facebook und Google zu zwingen, für die Weiterverbreitung von Inhalten aus Medien an diese auch Geld zu zahlen. 80 Prozent der Werbeausgaben landen bei diesen beiden Konzernen. Am Mittwoch klagten US-Regierung und 46 Bundesstaaten Facebook wegen ...