Austausch auf Italienisch

Mein Europa SN

Gleich nach der Ankunft weit im Süden Europas wurde mit dem ersten Klischee aufgeräumt: Statt des dunkelhaarigen Sarden mit dunklen Augen vom Uni-Empfangskomitee stand da ein blonder Sarde mit blauen Augen. Und statt der erwarteten blonden und blauäugigen Österreicherin kam da eine dunkelhaarige Österreicherin mit braunen Augen daher. Verblüfftes Lachen auf beiden Seiten. Ist schon klar, in Zeiten von Instagram und Facebook könnte so etwas nicht mehr passieren, aber wir schreiben das Jahr 1999 - das Jahr, in dem die Schreiberin dieser Zeilen ein Erasmus-Semester an der Universität von Cagliari, der Hauptstadt Sardiniens, verbracht hat.