Das beste Mittel gegen Vorurteile

Abgrenzung und Ausgrenzung haben auch mit Ängsten zu tun. Angst vor dem Fremden, dem Neuen, dem Ungewissen. Diesen Ängsten kann man begegnen, wenn man sich auf das Andere, das Unbekannte, das Neue einlässt.

Ein Flämisch-Sprachkurs

in Brüssel brachte mich mit

20 Menschen aus allen Teilen Europas und darüber hinaus zusammen. Da saßen, lachten, lernten und tauschten sich

über die Jahre Ghanaer mit Briten, Wallonen mit Deutschen, Japaner mit Italienern und

Österreicher mit Finnen und Chinesen aus. Ich habe selten in meinem Leben eine derart bereichernde Vielfalt an Sprachen und Kulturen erlebt. Und auch keine bessere Schule gegen Vorurteile.

Europa ist Vielfalt im Miteinander und nicht im Gegeneinander.