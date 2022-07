Die schönsten Seiten des Sommers

Wenn der Garten wenig Mühe macht und nur das Gießen im Mittelpunkt steht, bleibt Zeit, um in Büchern zu blättern.

Für Selbstversorger, Philosophen, Junggärtner und Gestalter - aus der Fülle an Neuerscheinungen einige herausgepickt:

Für Selbstversorger

"Das geniale Hochbeetbuch" (Ulmer, 18,50 Euro) - und wieder eines über das Gärtnern in Hüfthöhe. Besonders praktisch: 14 Anbaupläne und alle Grundlagen. "The Frenchie Gardener" (ZS-Verlag, 23,70 Euro) - Patrick Vernuccio ist ein Star auf Instagram und postet tagtäglich seine Erfahrungen vom Balkongärtnern. Er begeistert auch in seinem Buch von der ersten Minute an. "Richtig gut gärtnern" (DK-Verlag, 25,70 Euro) ...