Im Herbst ist Kohlzeit

Aus gärtnerischer Sicht ist es jetzt viel zu spät, sich über die Köstlichkeit Gedanken zu machen. Doch das nächste Jahr kommt bestimmt.



Mein Garten SN

Für den "Ewigen" Kohl (Brassica oleracea var. ramosa) ist auch in kleinen Gärten, im Hochbeet oder auf dem Balkon und der Terrasse Platz. Denn er wächst und wächst und wächst. Das ist das Besondere an ihm. Pflanzt man ihn im Frühling, dann wird dieser nicht blühende Kohl bis zu einen Meter hoch. Als Starkzehrer benötigt er ausreichend Nährstoffe, also Kompost oder organischen Langzeitdünger. Beginnt dann das Wachstum, kann man Blätter ernten. Dieser Kohl kann nicht ausgesät werden, da er keine ...