Kiwi für alle!

Oftmals kommen sie von weit her. Doch Kiwis lassen sich auch bei uns im Garten ziehen. Jetzt ist die Ernte voll im Gang.

Sie sind seit Jahrzehnten der gefragte Winter-Vitaminspender: die Kiwis.

Wer an Kiwi denkt, der denkt an Neuseeland, denn von dort kamen lange Zeit all diese Früchte zu uns. Ursprünglich wuchs die Pflanze aber in China. Viele neue Sorten machen aber auch eine Kultur bei uns mittlerweile problemlos möglich, wobei es drei große unterschiedliche Sorten gibt: die großen, braun behaarten Kiwis mit grünem Fruchtfleisch (Actinidia deliciosa), dann die glattschaligen, gelbfleischigen (Actinidia chinensis) und die Minikiwis (Actinidia arguta). Fünf Tipps, ...