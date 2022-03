Nachhaltigkeit ist gefragt: Es gibt keinen Abfall!

Die Müllberge werden immer höher, die Deponien immer voller. Die Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner sollten sich an diesem Kreislauf des Schreckens nicht beteiligen.

Natur kennt keinen Müll

Berge von Ästen, die weggebracht werden. Rasenschnitt in Hülle und Fülle, der in Säcken abtransportiert wird und dazu noch all der Biomüll aus der Küche. Das alles sind aber die Zutaten für die beste Erde, die daraus am Komposthaufen entsteht. Das wichtigste: alles immer bunt mischen. Holzige und grüne Abfälle aufschichten. Ist sehr viel Gehölzschnitt dabei, organische Stickstoffdünger einstreuen. Sind sehr viele sehr feuchte Küchenabfälle (Obst- und Kartoffelschalen, Gemüsereste, Eierschalen, Kaffeesatz, verwelkte Blumensträuße - ...