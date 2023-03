So werden unsere Gärten klimafit

Wird der Sommer wieder so trocken? Kommt die große Hitze? Vorhersagen sind zum jetzigen Zeitpunkt unmöglich, aber einige Gegenden Österreichs stehen vor großen Herausforderungen

Kaum Niederschlag im Winter und ein extrem niedriges Grundwasser machen auch den heimischen Gärten zu schaffen. Daher gilt es, die Gärten generell klimafit zu machen! Das sind die sieben wichtigsten Schritte:1. Regenwasser sammeln: Ob in Fässern an der Dachrinne oder in großen unterirdischen Tanks - jeder Tropfen der vom Himmel fällt, sollte gesammelt werden. Das spart nicht nur Geld, sondern sorgt auch dafür, dass das Wasser im Garten bleibt. Regenrinnen, soweit es geht nicht in den Kanal leiten, sondern am ...