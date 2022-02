Teures Virus: Galanthomanie

Es ist ein Virus, das keinen Schaden anrichtet, aber süchtig macht und extrem viel Geld kosten kann: Galanthomanie. Die große Liebe für Schneeglöckchen, botanisch Galanthus.

In diesen Tagen erlebt die Manie wieder ihren Höhepunkt: Vergangenes Wochenende wurden in England "Golden Tears" verkauft - um nicht weniger als 1850 Pfund (rund 2200 Euro). Sie sind seit Jahrhunderten Begleiter in den Gärten, aber erst seit einigen Jahrzehnten sind sie das Objekt der Begierde.

Natürlich waren es die Briten, die mit dem Sammeln und Züchten begonnen haben. Doch mittlerweile zieht die Lust auf immer ausgefallenere Schneeglöckchen immer weitere Kreise. Wer einmal in den Onlineshops surft, wird ...