Acht Männer mit einer Mission

Wie ich das Klima rette? Ich radle richtiggehend gegen die Erwärmung an. Das ist ganz schön schweißtreibend. Kein Scherz. Seit vielen Jahren gehen wir mit dem Mountainbike auf Reisen. Wir, das sind acht Männer. Die Routen haben es in sich: Im Schnitt fahren wir an die 100 Kilometer und 1000 Höhenmeter am Tag. Verschiedene Destinationen in Bayern haben wir schon erkundet, vom Königssee zum Bodensee waren wir auch unterwegs. Im Vorjahr ging es von Wien nach Graz über so manchen Pass. Und am verlängerten Wochenende steht Graz-Triest am Programm. In Reminiszenz an die Südbahnstrecke, die seit 162 Jahren mit dem Zug durchgehend befahrbar ist. Den Zug nehmen wir nur zur Heimfahrt. Davor heißt es: treten, rackern und die müden Muskeln mit Elektrolyten aufladen. Natürlich auch mit Bier. Aber gegen ein regionales Produkt gibt es klimatechnisch wohl nichts zu meckern.