Die kommenden Generationen

Viele von uns sind im Zwiespalt: Nur wenige sind bereit, auf die Vorteile der fossilen Brennstoffe zu verzichten, sei es mit dem Flugzeug oder mit dem Auto. Meinen diesjährigen Urlaub in die Toskana, obwohl schon bezahlt, habe ich gestrichen. Greta Thunberg mit ihrem "Wollt ihr Erwachsenen wirklich auf Kosten eurer Kinder leben?" hat mich zu einem Umdenken gebracht. Aber ich vermute: Wir alle sind mehr oder weniger Umweltsünder. Wir alle sind Menschen.

Was tun? Es wäre schon ein Fortschritt, die individuellen Umweltsünden sukzessive zu reduzieren, damit man sich leichter an den neuen Lebensstil anpassen kann. Der Mensch kann sich an alles gewöhnen, wenn er nur will. Seien wir dankbar, dass wir in Österreich so viele Naturwunder erleben können. Man kann auch hier den Urlaub genießen. Auf Kosten der kommenden Generationen können wir wirklich nicht so blind weiterleben.