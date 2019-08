Hätte das Reden nicht begonnen

Viele meiner Freunde reden derzeit darüber, wer wo Plastik eindämmt, wann wohin wie fährt oder wie viel weshalb einspart. Und wann immer die Wogen hochgehen, meldet sich Wolfgang zu Wort: Würde China seine CO 2 -Emissionen senken, brauchten wir über all das nicht nachdenken! Bei der Menge, die dieses Land in die Luft pruste, seien wir sowieso machtlos mit unserem Kleinmist.

Der Kabarettist Marc-Uwe Kling schrieb: "Wenn wir in 50 Jahren feststellen, dass es keine Klimaerwärmung gibt, hätten wir ohne Grund dafür gesorgt, dass man in Städten die Luft wieder atmen kann." Da hat er wohl recht. Einfach so hätten wir uns um umweltschonende Energien bemüht, Wälder regeneriert, den Lärm von der Straße gebannt, weniger Fleisch und damit gesünder gegessen und uns über Plastikalternativen den Mund fusselig geredet.