Ein Stück Stoff für das Klima

Was jeder oder jede Einzelne tun kann, um einen Beitrag

gegen die Klimaerwärmung zu leisten, liegt auf der Hand. Der Schreiber dieser Zeilen etwa

betreibt seit rund zwei Jahren privates Carsharing und hat seit sechs Jahren kein Flugzeug mehr bestiegen. Hauptfortbewegungsmittel: das Fahrrad - auch im Winter. So weit, so gut.

Doch was wirklich den Unterschied macht, sind Stofftaschen: Beige, bunte, mit oder ohne Aufdruck - auf einer dieser Taschen steht sogar auf Englisch "Ich liebe dich". Statt im Geschäft die tausendste Plastiktasche abzugreifen, hat man also immer eine hübsche Stofftasche dabei. Na ja, meistens. Denn allzu oft geschieht ein Einkauf auch spontan und die Auswahl an (reißfesten) Taschen in Geschäften ist leider immer noch beschränkt. Und so gibt es dann doch ab und zu den Griff zur Plastiktasche. Ich gestehe. Und gelobe Besserung. PS: Auch Rucksäcke sind super.