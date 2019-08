Vier Tonnen und 80 Kilo

Den Ausblick vom Tafelberg genießen, Elefanten im Addo Park beobachten, Weine verkosten in Stellenbosch: Der Südafrika-Urlaub hinterließ lebendige Erinnerungen. Und eine verheerende persönliche CO 2 -Bilanz: Knapp vier Tonnen verursachten die Flüge - fast doppelt so viel wie das klimaverträgliche Jahresbudget eines Menschen. Der nächste Urlaub wurde jetzt gebucht. Die Entfernung ist zwar Luftlinie nur ein Zehntel jener von Salzburg bis Kapstadt. Die Anreise dauert aber länger: 20 Stunden und zwei Minuten. Die CO 2 -Bilanz fällt weitaus besser aus: 80 Kilogramm sind es mit dem Nachtzug von Salzburg ins ukrainische Lemberg und wieder zurück. Damit spare ich mir das schlechte Gewissen. Und Geld: Der Flug hätte mehr gekostet. Mehr Beinfreiheit und ein Abenteuer gibt es kostenlos dazu.