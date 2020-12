Welche natürlichen Mittel uns bei der Verdauung helfen

Seit jeher werden Gewürze unseren Nahrungsmitteln zugegeben, um sie bekömmlich zu machen. Pflanzen können jedoch noch mehr, als uns mit ihrem Geschmack zu beglücken.

Ein Cartoon an der Wand meiner Praxis zeigt folgende Szene: Übergewichtiger älterer Herr mit Gehstock sitzt einem schlanken, strengen Doktor im Anzug gegenüber. Der Arzt: "And don't smoke on an empty stomach!" (Rauchen Sie nicht auf leeren Magen!). Patient: "That's all right, Doc - I never have one." (Kein Problem, Doc - ich habe nie einen). Zugegeben, kein Witz der tiefgründigen Sorte - und doch zeigt er zwei aktuelle Themen auf. Zum einen: Gesagt ist nicht gehört und erst recht ...