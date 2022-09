So verrückt kann auch ein Davis Cup nicht sein

So eindeutig wie vor dem Heimspiel gegen Pakistan war die Ausgangslage für Österreich in einem Tennis-Länderkampf noch nie.



Netzroller SN

Geschichten über legendäre Matches und Sensationen können im Davis Cup genügend erzählt werden. Und wenngleich der speziell im Tennis so seltene und daher umso speziellere Teamgedanke bei Außenseitern oft ungeahnte Kräfte freisetzt und Favoriten im Nationaltrikot plötzlich mental überfordert sind, so ist Österreichs David-gegen-Goliath-Duell mit Pakistan in Tulln praktisch nicht zu verlieren. Denn größer kann der Klassenunterschied auf Profiebene kaum sein: Außer Playing Captain und Doppelspezialist Aisam-ul-Haq Qureshi scheint kein Pakistaner in der Weltrangliste auf. "Im Davis Cup passieren immer ...