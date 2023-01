Thiem probt in Melbourne bei Schaukampf den Ernstfall

Netzroller SN

Österreichs Tennisass Dominic Thiem weiß immer wieder zu überraschen: Am Wochenende ließ der 29-Jährige verlautbaren, dass er auf die Qualifikation des zweiten Turniers von Adelaide verzichten wird - es wäre der letzte Ernstfall vor den am 16. Jänner beginnenden Australian Open in Melbourne gewesen. In der australischen Metropole hat der Niederösterreicher schon das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres im Visier - eine Wildcard der Veranstalter hat den Hauptbewerb möglich gemacht. Über die Vorbereitung kann man trefflich streiten, spielt Thiem nach kurzfristiger ...