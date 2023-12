Kann ich einmal nicht an Kerzen und Kerosinheizung denken?

In der Ukraine herrschen Kälte und die Furcht, dass diese in die Wohnungen kriecht. Unsere Autorin Daryna Melashenko versucht, sich abzulenken.

In manchen Haushalten werden Ziegelblöcke erhitzt, um sich später daran zu wärmen.

Es ist erschreckend, wenn der Krieg vortäuscht, still zu sein. Diese Stille erschreckt einen bis ins Mark. Sie ist trügerisch. Über den Regionen Saporischschja, Cherson und Tscherkassy fliegen wieder Shahed-Drohnen. In der Region Donezk schlagen ballistische Raketen ein. Und in ...