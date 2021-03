Formel 1: Im TV gibt es eine neue Zeitrechnung

Eine große Umstellung bringt die am Freitag in Bahrain beginnende Formel-1-Saison 2021 für die zahlreichen Motorsportfans vor den TV-Geräten in Österreich. ORF und Servus TV teilen sich ab diesem Jahr erstmals die Übertragungsrechte für die 23 Rennwochenenden in der Königsklasse des Motorsports. Der Saisonauftakt in Bahrain ist beim Salzburger Privatsender zu sehen. Andreas Gröbl kommentiert gemeinsam mit Experte Nico Hülkenberg alle Sessions von Freitag bis Sonntag. Andrea Schlager und Ex-Formel-1-Pilot Christian Klien versorgen die Zuseher mit den neuesten Infos aus ...